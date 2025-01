La reazione di Conte alla notizia Kvaratskhelia-Psg a gennaio

Come reagirebbe Conte all’addio all'eventuale addio di Kvaratskhelia già a gennaio direzione Psg? Ne scrive come sempre il quotidiano Il Roma oggi in edicola che ha dato la notizia del forte interesse del club francese per l’attaccante georgiano del Napoli.

Secondo il quotidiano, l'allenatore del Napoli non si opporrebbe all’addio del giocatore, ma vorrebbe ovviamente dei rinforzi per gennaio. Due nomi validi: Chiesa del Liverpool ma anche Frattesi dell’Inter. Con queste due operazioni, si legge, Conte darebbe il suo ok all’addio di Kvara già nel mercato di riparazione.