Lazio, alla vigilia del Napoli Lotito ha incontrato Inzaghi: lungo colloquio a Formello

Incontro ieri fra Simone Inzaghi e Claudio Lotito. Il presidente della Lazio ieri era a Formello e ha incontrato il mister davanti alla foresteria, prima della conferenza stampa pre Napoli. I due hanno colloquiato a lungo, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, prima di darsi appuntamento fra sette o dieci giorni per parlare del futuro, del rinnovo ricontratto e di come intervenire sul mercato di gennaio in caso di mancato recupero di Lulic.