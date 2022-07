Lazio, altri problemi per Sarri: Acerbi separato in casa ed il Milan attende la svalutazione

Contestato dagli ultras biancocelesti, il centrale ha un contratto in essere con la squadra della Capitale fino al 2025.

Situazione non facile quella per Francesco Acerbi. Il difensore della Lazio è di fatto un separato in casa. Contestato dagli ultras biancocelesti, il centrale ha un contratto in essere con la squadra della Capitale fino al 2025. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il presidente Lotito cercherà di cederlo con il Milan per ora unica opzione realizzabile. Il difensore non è una prima scelta per Pioli e chissà se i rossoneri più avanti andranno alla carica confidando in un affare più conveniente rispetto ai 5-6 milioni che chiede la Lazio.