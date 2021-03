Lazio-Torino, Lotito non segue l'esempio della Juve col Napoli: si costituirà in giudizio

La Lazio ha già deciso che, nel possibile procedimento legato al rinvio e il recupero di Lazio-Torino, che martedì non si è disputata perché la Asl ha bloccato i granata in Piemonte e nessuno si è presentato al campo come da programma stilato dalla Lega calcio, contrariamente dalla Juventus nel procedimento per Juve-Napoli, si costituirà in giudizio e dunque eventualmente parteciperebbe come attore protagonista del procedimento della giustizia sportiva. Nel caso in cui invece, non dovesse essere assegnato il 3-0 a tavolino, allora sarà proprio il club di Lotito a fare ricorso alla Corte Sportiva, poi al Collegio di Garanzia ed eventualmente anche al Tar. A riportarlo è Il Messaggero.