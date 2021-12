Le aperture inglesi - "Il Covid colpisce Tottenham e Leicester"

Le aperture inglesi di oggi, giovedì 9 dicembre 2021, col Leicester impegnato sul campo del Napoli questo pomeriggio.

Daily Star

"Fright clubs"

Il Covid colpisce il Tottenham: dopo l'appello di Conte, che si era detto preoccupato in conferenza stampa, è stato rinviato il match di Conference League degli Spurs. Problemi anche per il Leicester, avversario questa sera al Maradona del Napoli.

Daily Mail

"Spurs game off"

L'UEFA rinvia il match del Tottenham, falcidiato dalle assene per Covid. In taglio centrale c'è invece spazio per la furia di Thomas Tuchel, che ha visto sfumare il primo posto nel girone all'ultima giornata dopo il pari rocambolesco (3-3) sul campo dello Zenit.