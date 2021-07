Le pagelle di Jorginho: "E’ un incanto, il Professore tiene in piedi l'Italia"

Glaciale dal dischetto. Dopo la parata di Donnarumma, è Jorginho a segnare il rigore decisivo che porta l'Italia in finale. Un prestazione difficile, costretto a vedersela con Pedri per tutta la gara. Ma alla fine il Professore regala un sogno ad una nazione intera ed i quotidiani esaltano la prestazione del centrocampista azzurro. 7 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Più che Spinazzola gli manca Verratti che lo lascia solo contro Pedri. Ma tiene in piedi l'Italia con un lavoro immenso. E il rigore vincente". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Sembra tenere incollato con un filo il centrocampo, deve scivolare sul centro-destra per incrociare Pedri, spazi e distanze si allargano, ma il Professore non perde la bussola. Assesta il colpo fatale". 7 anche sulle colonne del Corriere della Sera: "Il vento di Wembley fa volare via i fogli con i progetti dell'architetto azzurro e il controllo di Pedri sul pallone è frustrante. Il rigore che vale la finale cancella tutta la sofferenza. Maestro".

