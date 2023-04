Le ultime sul Verona: out Lazovic, in attacco torna titolare il saltatore Djuric

Verona quest'oggi senza Lazovic, che non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare riportato con la Sampdoria, e Doig

Verona quest'oggi senza Lazovic, che non ha ancora recuperato dall’infortunio muscolare riportato con la Sampdoria, e Doig: distorsione al piede sinistro per lo scozzese. Oltre agli squalificati Magnani e Veloso. Secondo la Gazzetta dello Sport, in avanti si prepara a tornare titolare Djuric, come pure Ngonge. Il Verona non ha mai vinto una partita in trasferta in questa stagione e a Napoli non lo fa da quarant’anni, dal 2-1 del 2 gennaio 1983.