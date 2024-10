Lecce, guarda il destino: il futuro di Gotti nelle mani di un leccese doc

Dopo tre sconfitte consecutive e reduce dalla batosta subita per mano della Fiorentina, che al Via del Mare ha vinto 6-0, il Lecce potrebbe anche pensare di cambiare allenatore in caso di nuova figuraccia contro il Napoli. E così la posizione di Luca Gotti è a rischio.

Sabato al Maradona, ore 15 vecchio stile, il Napoli sfiderà un Lecce in crisi nerissima, reduce dal 6-0 incassato al Via del Mare con la Fiorentina e in piena mareggiata: guarda caso, il destino della squadra di Gotti sarà proprio nelle mani di un leccese doc. A scriverlo è il Corriere dello Sport.