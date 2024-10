Lobotka è in dubbio anche per Milan-Napoli: le ultime

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Meret è pronto a riprendere il suo posto tra i pali dopo l’infortunio muscolare nel primo tempo contro la Juventus e Olivera tornerà a sinistra al posto di Spinazzola. L’uruguagio aveva saltato la prima ora di Empoli dopo gli impegni con la nazionale. L’unico assente per infortunio sarà Lobotka, in dubbio anche per la partita di martedì a Milano. Di sicuro domani al suo posto agirà ancora una volta Gilmour in mediana accanto ad Anguissa.