Lozano ancora a secco: il messicano paga una condizione fisica non al top

Fin qui, tra gli attaccanti del Napoli, l'unico a non brillare mai è stato Hirving Lozano. La condizione fisica del messicano non è ancora delle migliori dopo l'estate complicata a causa dell'infortunio rimediato in nazionale, che ha rallentato la sua preparazione. Luciano Spalletti, comunque, gli ha già dato fiducia e gliela confermerà anche contro l'Udinese: enterà in corsa per spaccare la gara. A scriverlo è La Repubblica.