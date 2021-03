Lozano c'è! Per Tuttosport sarà almeno in panchina contro il Milan

Hirving Lozano almeno in panchina nella sfida di San Siro contro il Milan. Questa la notizia riportata dall'edizione odierna di Tuttosport sulle condizioni del messicano: "Gattuso potrà caricare in questi 4 giorni i muscoli della squadra di nuova energia. Mertens e Osimhen avranno un minutaggio ancora maggiore, così come Manolas che necessita ancora di qualche allenamento per tornare al top.

L’altra buona notizia è quella del ritorno di Lozano, fermo dal 13 febbraio (Napoli-Juventus 1-0) per un infortunio muscolare. Il messicano ha completato le terapie ed il lavoro specifico sul campo: contro il Milan dovrebbe essere almeno in panchina".