Lozano recuperato in extremis: Spalletti può concedergli uno scampolo nella ripresa

Il Napoli ha recuperato Hirving Lozano in extremis e Luciano Spalletti l'ha immediatamente convocato per la Fiorentina. Ma il messicano sarebbe già pronto a scendere in campo, visto che è stato positivo al Covid-19 per ben 14 giorni? Secondo il Corriere dello Sport, il piano dell'allenatore azzurro sarebbe quello di concedergli qualche minuto nel secondo tempo. Dopo la trasvolata oceanica e lo stop, il Chucky non pare ancora pronto per giocare dall'inizio.