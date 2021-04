Luis Alberto rischia di non farcela: già pronto il sostituto

Capitolo formazioni per stasera: il vero dubbio in casa Lazio, come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, è legato a Luis Alberto. Lo spagnolo sta convivendo ormai da un tempo con un problema alla caviglia, che questa potrebbe costringerlo ad accomodarsi in panca. Al suo posto pronto Andreas Pereira. Tutto ok invece per Lucas Leiva, che martedì aveva rimediato una botta in allenamento.