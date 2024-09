Lukaku, che carica: tre allenamenti da solo e nell'ultimo in gruppo è stato tra i migliori

Romelu Lukaku è carico a pallettoni per la sua nuova esperienza al Napoli. E si è già visto. Big Rom non s’è praticamente mai fermato dopo il Parma. Sin dal fischio finale: i colleghi entrano negli spogliatoi e lui, Neres e pochi altri impiegati per meno minuti o non entrati restano sul campo del Maradona per un supplemento atletico.

Poi, domenica libera e da lunedì sotto con l’operazione-Cagliari: tre sessioni singole e ieri una doppia al centro sportivo di Castel Volturno. E sapete cosa? I riscontri sono molto interessanti. Corre, accelera, ci dà dentro a più non posso. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.