Lukaku in forma come all'Inter: ha fatto anche digiuno intermittente

vedi letture

Romelu Lukaku si è presentato in buonissima condizione, almeno in borghese: a Londra ha lavorato sodo, senza mai frenare nonostante sia sempre stato ai margini della prima squadra del Chelsea, e soprattutto nelle ultime due settimane ha anche seguito un regime alimentare ad hoc. Con una parentesi di digiuno intermittente: si è allenato e ha tenuto il peso sotto controllo. E a dirla bene pare sia addirittura in una forma paragonabile a quella dei tempi dell’Inter. Un chilo in meno e non in più. Lo scrive il Corriere dello Sport.