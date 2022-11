Lunedì il raduno a Castel Volturno, poi la partenza per la Turchia: due test e poi il Villarreal

Ci siamo quasi, manca pochissimo al ritorno a Castel Volturno del Napoli. E' fissata per domani la ripresa degli allenamenti

Ci siamo quasi, manca pochissimo al ritorno a Castel Volturno del Napoli. E' fissata per domani la ripresa degli allenamenti, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "I giocatori, tranne i cinque giocatori che sono impegnati al mondiale in Qatar, si ritroveranno lunedì a Castel Volturno per il raduno, in attesa dell’ufficializzazione del ritiro in Turchia che dovrebbe partire l’1 o il 2 dicembre. Gli azzurri giocheranno due amichevoli e infine il ritorno a Napoli per un’altra sfida al Villarreal".