Manna tesse la sua tela per Garnacho: la cifra massima che è disposto ad offrire

Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport

Giovanni Manna al lavoro per Alejandro Garnacho: è pronto a spingersi fino ai 55 milioni di euro per l'esterno. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "La storia, al momento, è in questo termini: Manna è arrivato già da qualche giorno a 50 milioni di euro, assottigliando la distanza dai 65 di sterline (circa) che chiedeva lo United.

Poi, dopo l’incontro di ieri, è venuta fuori la possibilità di ritoccare l’offerta e di avvicinarsi alla domanda attraverso i bonus: magari anche fino ai 55 milioni di euro. La tela di Manna, pazienza e furbizia, s’è fatta gradualmente più spessa e forte. Ha lavorato bene, ai fianchi, ed è anche pronto a volare a Manchester se necessario: per Garna c’è la concorrenza del Chelsea, gli ostacoli non finiscono mai".