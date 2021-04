Manolas sta tornando in forma: ha lavorato sulla condizione atletica

Kostas Manolas sta bene, è rientrato dopo l'infortunio, non vede l'ora di tornare in campo sabato contro il Crotone. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che in questi giorni il difensore ha lavorato a Castel Volturno per rifinire la condizione e sentirsi finalmente pronto. L'obiettivo è quello di offrire il suo contributo nella volata Champions. Sabato, con Koulibaly squalificato, ci sarà lui in campo al centro della difesa allo stadio Maradona.