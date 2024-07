Manovre a sinistra: Mario Rui partirà dopo Dimaro, per Olivera presa una prima decisione

Olivera potrebbe essere schierato soprattutto da braccetto nella difesa a tre sul centro-sinistra, seguendo anche il lavoro che sta svolgendo in Copa.

Mario Rui è destinato a lasciare il Napoli. Come ha dichiarato il suo agente Mario Giuffredi, si sta lavorando per la cessione dell'ex Empoli e Roma, il cui futuro potrebbe essere in patria, in Portogallo, anche se non sono ancora arrivate proposte congrue. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno:

"Partirà per il ritiro di Dimaro, Conte poi farà le sue valutazioni, Olivera potrebbe essere schierato soprattutto da braccetto nella difesa a tre sul centro-sinistra, seguendo anche il lavoro che sta svolgendo in Coppa America con l’Uruguay di Bielsa, che si è qualificato ai quarti di finale e affronterà il Brasile".