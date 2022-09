. Sul Corriere del Mezzogiorno si parla di Diego Armando Maradona e del tributo che la città di Pompei ha voluto dedicare alla memoria del Pibe de Oro

Maradona, il murale spopola e Pompei dedica una strada a Diego. Sul Corriere del Mezzogiorno si parla di Diego Armando Maradona e del tributo che la città di Pompei ha voluto dedicare alla memoria del Pibe de Oro: "Maximiliano Bagnasco è un artista argentino, forse colui che ha dipinto di più Diego Armando Maradona. Bagnasco ha portato la sua arte, la capacità di riportare Diego in vita attraverso le sue opere anche nella nostra terra. Ha partecipato al Pompei Street Festival, sviluppando un’opera che punta ad arrivare al cuore delle persone. Maradona indossa la maglia dell’Argentina, quella del Mondiale del 1990, è dipinto in una posa in cui sembra quasi chiedere scusa, riportandoci nella semifinale di quel Mondiale vinta a Napoli dall’Argentina ai rigori contro l’Italia. Un pezzo di storia del nostro calcio, anche in virtù del clima emotivo di quella gara considerando l’enorme affetto che lega i napoletani a Maradona.

Al posto del logo dell’Adidas Bagnasco ha disegnato quello del Napoli, proprio per sottolineare il legame viscerale tra le due anime di Diego: quella argentina e quella partenopea. Del resto, quando parlava di Napoli, diceva «seconda casa mia». Il murale è diventato virale sul web e in pochi giorni il tam-tam è andato anche oltre Pompei, che ha accolto benissimo Maximilano Bagnasco. L’opera è diventata un’attrattiva turistica a tal punto che quella strada ormai ha ufficialmente il nome del Pibe de Oro, con una delibera l’amministrazione comunale di Pompei l’ha resa via Diego Armando Maradona".