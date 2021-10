Maradona, nuovi dettagli sulla morte: "Così gli hanno fatto esplodere il cuore"

Continua senza sosta il processo per fare luce sulle cause della morte di Maradona. Il caso analizza la responsabilità di sette operatori sanitari, scrive il Corriere dello Sport, tra i quali il neurochirurgo Leopoldo Luque, indagato per omicidio colposo, reato che prevede pene da 8 a 25 anni di reclusione. Morla ha definito "folle" la decisione della famiglia di curare Maradona a casa. "È pazzesco perché secondo i medici Diego non poteva lasciare la clinica Olivos". L'accusa parte dal presupposto che il Diez ha ricevuto cure "insufficienti" dai membri dell'equipe medica che, pur sapendo che avrebbe potuto morire, non avrebbero fatto nulla per impedirlo.