Marani su Tuttosport: "Resta tutto in equilibrio. Più che la Serie A, pare un sunto del Gattopardo"

"Il campionato del Gattopardo". Questo il titolo del fondo di Matteo Marani su Tuttosport: "Dovremo giocoforza abituarci all’equilibrio di questo campionato, vera costante da inizio stagione. L’Inter, vincendo a Napoli, avrebbe tagliato fuori una delle concorrenti dirette, probabilmente la più accreditata per profondità e valore della rosa. Il Napoli, dal canto suo, vincendo ieri al Maradona avrebbe preso la testa del campionato, con il vento giusto per lo sprint di primavera. Invece, tra poche ore, sarà il Milan a potersi issare al comando, in attesa che la stessa Inter recuperi la gara rinviata contro il Bologna. Insomma, tutto si muove in questo campionato perché resti sempre un po’ uguale a se stesso. Più che la Serie A, pare un sunto del Gattopardo".