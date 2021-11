Maresca sospeso dopo l'Olimpico, CdS: "Stop lungo: il rientro a inizio dicembre"

Fabio Maresca sarà fermato dopo gli errori dell'Olimpico: ad irritare i vertici è stata soprattutto la sua presunzione, l'ostinazione di continuare a pensare di aver assegnato un rigore giusto anche dopo la segnalazione del VAR. Il fischietto di Napoli dovrebbe ora andare all'estero con l'UEFA - segnala l'edizione odierna del Corriere dello Sport -, quindi non sarà disponibile per un po' in Italia. Sicuramente domenica prossima resterà fermo, poi ci sarà la sosta delle nazionali. Possibile faccia uno o due turni di VAR in B, poi una gara sempre in cadetteria. A quel punto dipenderà da lui e dal designatore: potrebbe raddoppiare (e allora il 5 dicembre potrebbe tornare in A) oppure restare fermo di turno (quindi fare un quarto uomo o un VAR in A) e poi rientrare il 12 dicembre.