Mazzarri conosce Kvara: domani il primo incontro, presto squadra al completo

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Kvara rientra a Napoli e domani sarà a Castel Volturno per il primo allenamento col nuovo staff tecnico. E domani saranno rientrati un po’ tutti i nazionali e dunque sarà la prima volta che Mazzarri potrà parlare col gruppo, impostare le tre sedute prima di Bergamo per scegliere la strategia migliore e gli uomini più in forma per affrontare l’Atalanta di Gasperini, che naturalmente è stimolata dalla possibilità di sorpassare gli azzurri battendoli per salire al quarto posto in classifica, che vale la Champions. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.