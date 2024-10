Mentalità e difesa top! Conte ha trovato la chiave: i numeri sono clamorosi

Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in cinque delle ultime sei partite di campionato. La cosa incredibile è che prima, per fare cinque clean sheet, aveva impiegate ben 34 gare. Una statistica clamorosa che la dice lunga sui miglioramenti difensivi e sulla mentalità della squadra, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Tra le note positive, invece, ci sono la mentalità di una squadra riplasmata dal suo allenatore e la solidità difensiva: la capolista ha preso un gol nelle ultime sei partite, i clean-sheet sono sei e con Buongiorno in campo non ha mai incassato una rete dentro l’area su azione (solo un rigore e un tiro da fuori). Gli scudetti si vincono soprattutto così, perché un gol prima o poi lo fai, ma se non lo prendi sei già un passo avanti".