Meret, pioggia di 7 dai quotidiani: "Subito decisivo! Piedi rivedibili, ma conta parare"

Alex Meret è tornato in campo nel migliore dei modi. Buona prova contro il Lecce, il portiere mancava dalla sfida contro la Juventus a causa di un infortunio: "I piedi sono rivedibili, ma la prima cosa è parare. E il riflesso sul colpo di testa di Baschirotto vale mezza vittoria". Dello stesso avviso il Corriere dello Sport (7 il voto finale): "Mancava dalla Juve ed è subito decisivo: al 34' salva su Baschirotto e in coda sbroglia nodi in area su una punizione-cross di Sansone".

Gare più che positiva anche per TuttoNapoli: "Primo pericolo su corner, quando dice no a Baschirotto. Bella smanacciata nel finale di gara". Diversi voti sulla sufficienza piena, alcuni quotidiani hanno optato per il 7 proprio per l'intervento decisivo sul difensore giallorosso: "Ha un gran riflesso su Baschirotto nel primo tempo ed è sempre attento nelle uscite. Il ritorno dall'infortunio coincide con un altro clean sheet", si legge su TMW.

Le pagelle di Alex Meret

TMW: 6,5

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 6,5

Repubblica: 7

TuttoNapoli: 6,5