Mertens brucia le tappe: doveva rientrare dopo la sosta, ma ha insistito per anticipare i tempi

La partita contro il Cagliari sarà anche quella del ritorno - almeno in panchina - di Dries Mertens. Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, l'attaccante belga ha anticipato i tempi rispetto ai programmi di rientro fatti dallo staff. 'Ciro' doveva tornare dopo la sosta, ma ha spinto in prima persona per bruciare le tappe, insistendo moltissimo per accelerare dopo aver ottenuto il placet del chirurgo belga che l'ha operato.