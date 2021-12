Mertens, Insigne ma non solo: gli azzurri che vanno in scadenza a giugno

La questione giocatori in scadenza di contratto in casa Napoli è argomento tutt’altro che secondario. Ad affrontare la questione è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che parlando di Dries Mertens (anche il belga è in scadenza) fa il punto della situazione: "La lista dei giocatori con l’accordo fino a giugno del 2022 è lunga. Dal portiere colombiano Ospina agli altri difensori: il francese Malcuit e l’algerino Ghoulam. E poi c’è anche Juan Jesus arrivato in estate con un accordo per una sola stagione.

Ma soprattutto la situazione delicata è quella del capitano Lorenzo Insigne, l’unico che discute di rinnovo con il club, ma la trattativa è attualmente in fase di stallo. Con le quattro assenze per la Coppa d’Africa il mese di gennaio - col mercato aperto - si preannuncia particolarmente delicato per il Napoli.