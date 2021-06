Mertens non è tornato più lo stesso dopo l'infortunio: Euro2020 sarà un test per il ritiro

Il Belgio è da poco partito alla volta della Russia per il suo debutto a Euro2020. Dries Mertens probabilmente partirà titolare e avrà un primo test per verificare la sua condizione fisica, come scrive il Corriere del Mezzogiorno: "Sarà interessante osservare l’Europeo di Mertens che, dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata a San Siro, non è più tornato brillante. Nel Belgio fa un ruolo diverso, gioca a destra nel tridente, il centravanti che riempie l’attacco è Lukaku. Dries occupa spazi più stretti, non copre tanto campo.L’Europeo sarà cun test per verificare il suo stato di forma".