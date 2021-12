Mertens sa che deve essere gestito: nessuna lamentela per il cambio con l'Atalanta

Nell'ambiente napoletano c'è stato qualche mugugno per i cambi adoperati da Luciano Spalletti nella sfida contro l'Atalanta, specie quello legato all'uscita dal campo di Dries Mertens. Ne scrive oggi La Repubblica: "Il belga a 34 anni e mezzo e per la lunga assenza di Osimhen dev'essere sempre schierato tra i titolari. Gestirlo è doveroso e bisognerà fare l'abitudine alle sue sostituzioni (precauzionali) dopo un'ora, di cui il neo capitano del Napoli non s'è infatti lamentato".