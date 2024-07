Mertens scherza: "In Italia solo alla Salernitana, così potevo vivere ancora a Napoli"

Dries Mertens è stato chiarissimo: in Italia avrei giocato solo con la maglia del Napoli. L'attaccante belga, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato della possibilità in passato di accasarsi alla Lazio dell'ex tecnico Maurizio Sarri, con Mertens che aveva invece scelto di andare in Turchia in maglia Galatasaray.

"Alla Lazio con Sarri? No. Non mi interessava, perché dopo tanti anni con il Napoli non avevo voglia di giocare per un altro club di Serie A. Preferivo trasferirmi all’estero e ho scelto il Galatasaray per questo motivo. Fossi rimasto in Italia, sarei andato alla Salernitana... così potevo continuare a vivere a Napoli".