Milan disposto a sacrificio per Lukaku: offerto ingaggio alla Leao

Il Milan insiste per Romelu Lukaku dopo i problemi sorti nella trattativa per Joshua Zirkzee. Questa la notizia che arriva sull'attaccante, che resta obiettivo di mercato anche del Napoli di Antonio Conte. I rossoneri non vogliono sforare il tetto da 6,5 milioni di euro a stagione. Romelu usufruisce dei vantaggi fiscali del Decreto Crescita grazie al passato tra Inter e Roma però l'ingaggio è considerato troppo alto per i parametri rossoneri e non c’è la volontà di alzare ulteriormente il tetto fissato a 6,5 milioni per Leao.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, per il momento i Blues hanno intenzione di monetizzare la sua partenza e non vogliono più cederlo in prestito senza obbligo di riscatto perché, in caso di cessione temporanea “secca” lo vedrebbero tornare a Londra il prossimo 1 luglio con un solo anno di contratto rimasto. Al momento dunque non c'è l'apertura degli inglesi al prestito e servirebbe uno sconto sul cartellino.