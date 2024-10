Milan-Napoli, biglietti polverizzati per il settore ospiti: il dato

Cresce l’attesa per il big match Milan-Napoli, gara in programma martedì’ 29 ottobre per il turno infrasettimanale della nostra Serie A. Come da tradizione, saranno tantissimi i tifosi azzurri presenti allo stadio San Siro, come rivela l’edizione odierna di Repubblica.

“A Fuorigrotta c’è già il sold out (per la sfida al Lecce) e ieri sono andati a ruba i 4109 biglietti per la trasferta di martedì a San Siro col Milan. Pragmatismo e work in Progress non impediscono ai tifosi di sognare” sottolinea il quotidiano.