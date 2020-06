Mini-ritiro a Castel di Sangro, l'Abruzzo sta studiando spese e fattibilità: la situazione

Il Napoli potrebbe cambiare la sede del suo ritiro estivo per quest'estate particolare. Niente Dimaro (solo per quest'anno) e mini-ritiro in Abruzzo, a Castel di Sangro. Come riferito dal quotidiano Il Centro, i vertici regionali starebbero studiando la fattibilità della cosa e soprattutto le spese che ci sarebbero. Il Napoli a Dimaro ha un contratto da 700 mila euro annui, da valutare dunque la fattibilità dei contratti di sponsorizzazione.