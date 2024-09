Monza, Nesta al Maradona avanzerà Pessina ma è scattato l'allarme secondi tempi

vedi letture

Mettere in stand-by i tremori da bassa classifica e magari non lasciarsi suggestionare dal penultimo posto, passa anche attraverso l'esame di domani, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport in merito al momento del Monza. Servirà un pieno di personalità per accompagnare la squadra che - si legge - fa i conti con un regolare calo nei secondi tempi oltre ad insicurezze di fondo, niente a che vedere col Monza del passato.

Adesso che Mota Carvalho (causa affaticamento) è a forte rischio per domani, Nesta potrebbe avanzare Pessina sulla trequarti al fianco di Maldini. L'alternativa - secondo il quotidiano - è Caprari che ha appena ritrovato il gol. Riempire il centrocampo con Bondo e Bianco è una soluzione al vaglio per provare a raccogliere un risultato positivo al Maradona.