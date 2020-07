Moviola CdS boccia Valeri: "C'era un rigore per il Napoli"

Voto 5 all'arbitro Valeri, pesano alcuni errori: ad esempio, c'era rigore per il Napoli. Non per il tocco di gomito di Candreva, col braccio attaccato al corpo, ma per l'intervento di Barella su Maksimovic. La moviola del Corriere dello Sport scrive: "Quando Maksimovic sta per colpire il pallone, da dietro arriva Barella che, senza trovarlo, colpisce l'avversario con il braccio sinistro dietro la schiera e con la gamba sinistra sul fianco. Valeri fa proseguire".