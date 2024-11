Moviola Cds: "Massa bocciato! Lukaku rischia con due interventi da giallo"

vedi letture

"Disciplinare da esordiente, cartellini dati (e non dati) senza una logica. Buon per lui che le squadre hanno sostanzialmente pensato a giocare, poteva andare molto peggio". Voto 5 per Massa, arbitro di Napoli-Roma.

Ecco quanto si legge sulla moviola del Corriere dello Sport: "Rischia molto Lukaku, due interventi da giallo. Il primo ai danni di Celik, la gamba è alta e tesa, il contatto non è pieno ma di striscio (altrimenti sarebbe stato rosso), ma il giallo manca, la prova è nel rimbrotto che fa l’arbitro al belga. L’altro quando entra con il piede sul petto di Svilar, anche qui senza affondare, ma l’intervento è imprudente, giallo codificato".