Moviola CdS: "Mano Mertens era rigore, negato penalty anche al Napoli"

"Piace, molto, Sozza, ma il suo modo di stare in campo, con pochi fischi e tanta presenza, ieri sera ha finito per nuocergli in qualche caso". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella sua moviola. Mancano due rigori, uno per parte, come si legge: "Punizione di Cuadrado, in area Mertens e Morata si tengono, lo spagnolo lo fa sul braccio destro del belga che lo “marcava”: un elemento che potrebbe aver influito sulla valutazione del successivo tocco di braccio dello stesso Mertens, netto, con il braccio che - per “sentire” lo spagnolo - è ovviamente larghissimo. Poteva starci il penalty".

De Ligt tocca con il destro la sinistra di Di Lorenzo in area, ci stava rigore (perché ci sono stati in Inter-Juve e Venezia-Roma, non in Empoli-Inter, Roma-Milan e Roma-Napoli). Ma Sozza ha fischiato poco in generale (18 falli appena!)".