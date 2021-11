Moviola CdS - Rigore generoso allo Spartak, l'arbitro poteva anche far correre

Generoso il rigore concesso dopo un minuto allo Spartak Mosca. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport nella moviola post gara: "Lobotka con il piede destro colpisce il sinistro di Promes. L'intervento sembra lieve, tanto che il numero 24 dello Spartak Mosca riesce a fare il passo prima di andare a terra, ma è l'appiglio che non lascia spazio al Var. La valutazione dell'intensità dei contatti spetta solo all'arbitro in campo. E il fischietto francese sull'episodio non ha avuto dubbi indicando subito il dischetto. Lasciar giocare non sarebbe, però, stato sbagliato. A livello disciplinare Turpin prende le decisioni giuste".