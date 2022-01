Moviola Gazzetta: "Il Napoli ha chiesto tre rigori, ma non ce n'era nessuno"

Il Napoli ha chiesto tre rigori, l'arbitro - secondo la moviola de La Gazzetta dello Sport - ha fatto bene a far proseguire: "Subito un caso da “Check” al 2’: dentro l’area duellano Di Lorenzo e Hickey che scivola sul pallone e, da terra, cerca di portarsi avanti la palla stessa con la gamba destra. Fabbri, dal Var, lascia proseguire. Il Napoli chiede altri due rigori per trattenuta di Binks su Fabian Ruiz (lieve) e su presunta spinta a Osimhen. Marinelli non ritiene ci siano gli estremi, giustamente".