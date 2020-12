Napoli al Maradona nel pomeriggio: Gattuso recupera due azzurri

Il Napoli oggi torna al lavoro al Maradona, in mattinata i tamponi e nel tardo pomeriggio l’allenamento. Gattuso recupera Demme dalla contusione al gluteo destro e Lozano (già in campo per uno spezzone contro il Torino) dovrebbe essere al 100% dopo la botta alla caviglia sinistra rimediata contro la Lazio. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.