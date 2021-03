Napoli-Bologna, probabili formazioni CdS: novità Ghoulam e Ospina, Osimhen dalla panchina

Rino Gattuso dovrebbe proporre tre novità di formazione stasera contro il Bologna rispetto all'ultima sfida con il Sassuolo. In primis Ospina tra i pali, poi il ritorno di Koulibaly dalla squalifica al centro della difesa, infine Ghoulam che sarà preferito a Mario Rui e Hysaj sulla sinistra. Per il resto Demme sarà confermato in mediana con Fabian, mentre davanti Osimhen partirà solo dalla panchina: ancora Mertens centravanti. Ecco le probabili formazioni secondo il Corriere dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio