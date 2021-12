Napoli-Empoli, probabili formazioni Gazzetta: Ounas confermato sottopunta

Luciano Spalletti ha pochi dubbi circa la formazione da mandare in campo stasera contro l'Empoli al Maradona. Uno di questi è legato alla fascia destra d'attacco, dove Politano è in vantaggio su Lozano secondo La Gazzetta dello Sport. Ounas dovrebbe essere confermato da sottopunta, mentre in avanti si rivedrà Mertens dall'inizio. Di seguito le probabili formazioni secondo la Rosea.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Politano, Ounas, Elmas; Mertens

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Luperto, Parisi; Haas, Ricci, Zurkowski; Bajrami; Cutrone, Pinamonti