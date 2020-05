Napoli in campo, Gattuso in conferenza quotidiana per aggiornare ADL e Giuntoli

Distanti ma sempre in contatto in questo momento complicato. Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, il tecnico Gattuso aggiornerà dei lavori quotidianamente il patron De Laurentiis ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

"Tutte le sere Gattuso terrà una videoconferenza con De Laurentiis e Giuntoli per fare il punto sull’attività di allenamento e sui progressi” scrive il quotidiano.