Napoli-Kean, nessuna conferma dal club azzurro: giocatore in fase di profonda riflessione

vedi letture

Il futuro di Moise Kean è ancora avvolto dall’incertezza. L’attaccante della Fiorentina è finito al centro di numerose voci di mercato che lo avvicinano anche al Napoli, ma da ambienti azzurri non arrivano conferme: “È vero che il direttore sportivo dei partenopei, Giovanni Manna, conosce bene Kean per averlo avuto alla Juventus, ma gli obiettivi del Napoli sono altri e sono ben noti”, ovvero Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca. Scrive il Correre dello Sport nell'edizione odierna. Kean, legato alla Viola, è conteso tra sirene arabe e l’interesse del Manchester United, anche se al momento i Red Devils non hanno ancora formalizzato un’offerta. La Fiorentina, consapevole dell’instabilità della situazione, mantiene attiva una clausola rescissoria che può essere saldata in due rate, facilitando un’eventuale cessione. Intanto, Kean ha eliminato tutte le foto dal suo profilo Instagram, gesto interpretato come un segnale di cambiamento imminente.

L’unico club ad aver presentato una proposta concreta è l’Al-Qadsiah, con un’offerta triennale da quindici milioni di euro. Tuttavia, Kean appare in fase di “profonda riflessione”, sospeso tra ambizioni calcistiche e passioni extracampo, tra cui la musica: “secondo qualcuno potrebbe annunciare a breve un nuovo singolo”. Il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli sarebbe felice di trattenerlo, visto il rendimento di 25 gol nella scorsa stagione, ma tutto dipenderà dalla volontà dell’attaccante. La sensazione è che una decisione definitiva non arriverà prima di metà mese, mentre le pretendenti osservano con attenzione, pronte a intervenire in caso di apertura.