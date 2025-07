Napoli-Lang, ormai è fatta! Dall'Olanda spuntano due chiari indizi

Noa Lang, ala olandese del Psv Eindhoven, sarà a meno di clamorosi colpi di scena, il terzo acquisto della sessione estiva del mercato del Napoli. Intanto dal fronte Psv spuntano due indizi che sanciscono l'imminente conclusione positiva della trattativa, li riporta il Corriere dello Sport nella sua edizione in edicola oggi. Come riportano le fonti olandesi, il club olandese ha già individuato in Ruben Van Bommel il sostituto ideale, segnale chiaro che l’esterno è ormai da considerarsi un "azzurro in pectore". Il club olandese ha infatti escluso Lang dalla prima amichevole di pre-campionato, nonostante il calciatore abbia terminato le vacanze e sia regolarmente a disposizione. Un gesto che conferma la volontà di preservarlo in vista del passaggio definitivo al Napoli.

Resta da sistemare soltanto un dettaglio formale: la percentuale sulla futura rivendita da concordare tra PSV e Napoli. Per il resto, l’accordo è fatto. Le visite mediche potrebbero svolgersi entro la prossima settimana o subito dopo il raduno del 15 luglio, una semplice questione organizzativa, come riportato da fonti vicine alla trattativa. Antonio Conte è pronto ad accogliere l’ala offensiva, che rappresenta un tassello importante dopo la partenza a gennaio di Kvaratkshelia. Dopo settimane di trattative, dunque, si avvicina il momento dell’annuncio ufficiale.