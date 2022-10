Napoli macchina da gol: 13 gol in 3 gare solo nel 2010 ed in Europa solo 3 big segnano di più

"Solo l’Arsenal di Arsene Wenger, annata 2010, nella storia della Champions ha fatto meglio nelle prime tre partite"

Sono 13 i gol in tre partite realizzati, tutti contro squadre di buon livello e con due trasferte in tre gare. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport evidenzia la grande produzione offensiva del Napoli sottolineando che solo l’Arsenal di Arsene Wenger, annata 2010, nella storia della Champions ha fatto meglio nelle prime tre partite: "Ma non si tratta di battere record, piuttosto di analizzare come si è fatto 13, il numero magico al Totocalcio unica “scommessa” possibile di un calcio che fu. Questo Napoli bello e anche potente il gol sa prenderselo di testa (Raspadori e Di Lorenzo ad Amsterdam) e capitalizzando l’aggressione alta (ancora Raspadori in Olanda e Scozia, e Ndombele sempre a Glasgow), con la velocità che parte per via esterna (Simeone con il Liverpool) o centrale (Zielinski con gli inglesi e in Olanda, e alla Cruijff ArenA l’ha fatto ancora pure Simeone) e poi con i triangoli di tecnica sopraffina in area (Anguissa con i Reds e Kvaratskhelia ad Amsterdam) e in più ci sono i rigori, anche sprecati da una squadra che in area ti arriva da tutte le parti e vanta una miriade di uscite per far gol.

A conferma di questa capacità di arrivare alla porta avversaria da ogni parte i 12 marcatori stagionali, con tutti i reparti che contribuiscono ad assommare i 31 gol in sole 11 partite. E se nell’Europa che conta solo Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e Manchester City hanno segnato più del Napoli significa che gli azzurri stanno avvicinando una élite internazionale".