Napoli-Milan, probabili formazioni Gazzetta: torna Lobotka, Politano a destra

Pochi dubbi di formazione per Luciano Spalletti in vista del big match di stasera contro il Milan. A centrocampo rientrerà Lobotka, mentre in attacco Politano dovrebbe vincere il ballottaggio con Elmas e completare la trequarti formata da Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Di seguito le probabili formazioni secondo La Gazzetta dello Sport.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Lobotka; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Messias, Kessié, Leao; Giroud