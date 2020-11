Napoli-Milan sarà anche Bakayoko contro Kessié: duello di fisico, tecnica e carattere

Rimasto a Castel Volturno perché non convocato dalla nazionale francese, Tiemoué Bakayoko è pronto a sfidare il suo passato domenica prossima nel match contro il Milan. Per lui sarà anche l'occasione di affrontare un calciatore a lui simile come Franck Kessié. Bakayoko "si prepara domenica prossima a una sfida tutta da godere a centrocampo col suo ex compagno - al Milan - Franck Kessie. Fisici prorompenti, grande carattere, tecnica notevole e anche pedine tattiche importanti", scrive La Gazzetta dello Sport.