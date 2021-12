Napoli per la prima volta fischiato dal Maradona: la gente è esplosa

Il Napoli cade contro lo Spezia, colleziona il terzo k.o. consecutivo al Maradona e dal Maradona si becca i fischi dei tifosi per la prima volta. A sottolinearlo è Tuttosport: "I fischi piovuti dagli spalti dello stadio Maradona al termine della gara persa contro lo Spezia, sono stati una novità in questa stagione. Oltre a rappresentare il segnale di una delusione finora trattenuta dalla gente ed esplosa per il terzo ko consecutivo a Fuorigrotta. Nessuno si sarebbe aspettato un Napoli spento e prevedibile, incapace di segnare anche lo straccio di un gol contro una formazione in crisi".